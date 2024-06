Éliminatoires Mondial 2026 : chocs Nigéria – Afrique du Sud, Maroc – Zambie, Côte d'Ivoire – Gabon, ce vendredi

La troisième journée des éliminatoires du Mondial 2026, se poursuit ce vendredi 7 juin 2024. Des matchs s'annoncent électriques ! Le duel entre le Nigéria et l'Afrique du Sud promet d'être intense, avec les deux équipes cherchant à marquer des points cruciaux dans le groupe C.



De même, la confrontation entre le Maroc et la Zambie dans le groupe E sera un test de force entre deux équipes qui visent la qualification pour le Mondial. Quant au match entre la Côte d'Ivoire et le Gabon dans le groupe F, il sera certainement suivi de près, car chaque point compte dans cette phase des éliminatoires.