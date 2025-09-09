Eliminatoires Mondial 2026 : la RDC mène (2-1) face au Sénégal (mi-temps)

C’est la pause au stade des Martyrs de Kinshasa. Dans un match très disputé, la RD Congo a réussi à débloquer le compteur face au Sénégal. À la 25ᵉ minute, Wissa sert Bakambu dans la surface. L’attaquant congolais efface Kalidou Koulibaly d’une roulette avant de loger le ballon en pleine lucarne, ne laissant aucune chance à Édouard Mendy.
Huit minutes plus tard, les « Léopards » aggravent le score. Sur une accélération, Meschack déborde, élimine El Hadji Malick Diouf puis prend le dessus sur Koulibaly. Son centre trouve Wissa, qui contrôle parfaitement avant de battre Mendy d’une frappe précise.
Pape Guèye a relancé le Sénégal en réduisant l’écart (2-1). Malgré plusieurs offensives, les Lions n’ont pas réussi à recoller au score. La RDC conserve l’avantage à la pause (2-1).
