Éliminatoires Mondial 2026 : le Cap-Vert freiné par la Libye d’Aliou Cissé, le Cameroun reste en course

Le Cap-Vert a manqué une occasion historique de décrocher sa qualification pour la Coupe du monde 2026. En déplacement à Tripoli ce mercredi, les Requins Bleus ont été tenus en échec par la Libye d’Aliou Cissé (3-3) au terme d’un match complètement fou, lors de l’avant-dernière journée des éliminatoires.
Toujours leaders de leur groupe avec 20 points, les Cap-Verdiens restent à une victoire du rêve mondial. Le Cameroun, vainqueur de Maurice (0-2) dans le même temps, revient à deux longueurs (18 pts) et maintient ainsi ses espoirs de qualification.
Le dernier mot se jouera mardi prochain : le Cap-Vert recevra Eswatini (6e, 3 pts), tandis que le Cameroun accueillera l’Angola à Yaoundé. Une victoire face à Eswatini qualifierait automatiquement les hommes de Bubista pour leur première Coupe du monde, mais un faux pas relancerait totalement les « Lions » Indomptables.
Toujours leaders de leur groupe avec 20 points, les Cap-Verdiens restent à une victoire du rêve mondial. Le Cameroun, vainqueur de Maurice (0-2) dans le même temps, revient à deux longueurs (18 pts) et maintient ainsi ses espoirs de qualification.
Le dernier mot se jouera mardi prochain : le Cap-Vert recevra Eswatini (6e, 3 pts), tandis que le Cameroun accueillera l’Angola à Yaoundé. Une victoire face à Eswatini qualifierait automatiquement les hommes de Bubista pour leur première Coupe du monde, mais un faux pas relancerait totalement les « Lions » Indomptables.
Autres articles
-
Zone 2 de natation : le Sénégal décroche 68 médailles dont 24 en or
-
Tournoi de qualification à la Coupe du Monde 2026 : les « Lionnes » connaissent leurs adversaires
-
Soudan du Sud vs Sénégal : Les « Lions » se sont entraînés ce mardi, sans Pathé Ciss
-
Hand to Hand Fighting – Mahmoud Barry (Champion d’Afrique -67 kg) : « C’était difficile mais avec l’aide du coach je m’en suis bien sorti …»
-
CdM U20 : la France va avoir un renfort de poids