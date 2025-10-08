Éliminatoires Mondial 2026 : le Cap-Vert freiné par la Libye d’Aliou Cissé, le Cameroun reste en course

Le Cap-Vert a manqué une occasion historique de décrocher sa qualification pour la Coupe du monde 2026. En déplacement à Tripoli ce mercredi, les Requins Bleus ont été tenus en échec par la Libye d’Aliou Cissé (3-3) au terme d’un match complètement fou, lors de l’avant-dernière journée des éliminatoires.



Toujours leaders de leur groupe avec 20 points, les Cap-Verdiens restent à une victoire du rêve mondial. Le Cameroun, vainqueur de Maurice (0-2) dans le même temps, revient à deux longueurs (18 pts) et maintient ainsi ses espoirs de qualification.



Le dernier mot se jouera mardi prochain : le Cap-Vert recevra Eswatini (6e, 3 pts), tandis que le Cameroun accueillera l’Angola à Yaoundé. Une victoire face à Eswatini qualifierait automatiquement les hommes de Bubista pour leur première Coupe du monde, mais un faux pas relancerait totalement les « Lions » Indomptables.



