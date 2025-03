Éliminatoires Mondial 2026 : le Ghana sans trembler, le Mali en difficulté, la Côte d'Ivoire poussive

Huit (8) rencontres de la 6ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 ont eu lieu ce lundi sur le continent. Tandis que le Ghana et le Burkina Faso ont consolidé leurs ambitions, d’autres sélections, comme le Mali, ont compromis leurs chances de qualification avant la trêve décisive de septembre.



Le Mondial 2026 s’éloigne pour les « Aigles » du Mali. Alors qu’ils avaient l’opportunité de s’emparer de la deuxième place du Groupe I derrière le Ghana, les hommes de Tom Saintfiet ont été tenus en échec par la Centrafrique (0-0) à Casablanca. Avec ce faux pas, le Mali reste 3ᵉ avec 9 points, tandis que Madagascar conserve sa deuxième place avec 10 unités.



Le Ghana s’envole



Les Black Stars poursuivent leur série parfaite. Après leur démonstration face au Tchad (5-0), les hommes d’Otto Addo ont de nouveau brillé, s’imposant 3-0 contre Madagascar avec un doublé de Thomas Partey. Avec 15 points en six matchs, le Ghana trône en tête du Groupe I et se rapproche d’une qualification pour le Mondial 2026.





Les Éléphants ont assuré l’essentiel face à la Gambie (1-0) grâce à un but précoce de Sébastien Haller (15ᵉ). Malgré cette victoire, les champions d’Afrique ont livré une prestation en demi-teinte, s’appuyant sur un Yahia Fofana impérial dans les buts. Avec 16 points, la Côte d’Ivoire reste leader du Groupe J, juste devant le Gabon (15 pts).



La Tunisie souffre mais garde le cap



Les Aigles de Carthage ont arraché une précieuse victoire contre le Malawi (2-0), profitant d’une supériorité numérique après l’expulsion de Lloyd Aaron (64ᵉ). Seifeddine Jaziri (86ᵉ) et Elias Achouri (90+2) ont libéré les Tunisiens, tandis qu’Aymen Dahmen a sauvé un penalty en toute fin de match. Avec 14 points, la Tunisie reste en tête du Groupe H devant la Namibie (12 pts).



Le Burkina Faso poursuit sa remontée



Les Étalons ont confirmé leur bonne dynamique en battant la Guinée-Bissau (2-1), consolidant leur 2ᵉ place dans le Groupe A avec 11 points, en attendant l’affiche Égypte-Sierra Leone.



Dans les autres rencontres, l’Éthiopie a surclassé Djibouti (6-1) avec des triplés de Bereket Desta et Abubeker Nassir, confirmant sa domination face à l’une des équipes les plus faibles des qualifications.



La course au Mondial 2026 est encore loin d’être terminée, mais certaines nations prennent déjà une option sérieuse pour la qualification.