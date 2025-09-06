Éliminatoires Mondial 2026 : le Nigeria bat le Rwanda, le classement complet de la 7e journée

Le Nigeria a assuré le strict minimum avant la huitième journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026.



Après les victoires du Bénin et de l’Afrique du Sud contre le Zimbabwe (1-0) et le Lesotho (0-3) respectivement, le Nigeria devait s’imposer à son tour afin de garder à sa portée la qualification pour les barrages, tout en conservant ses chances d’accéder directement au Mondial.



C’est désormais chose faite. En clôture de la septième journée des éliminatoires, les Super Eagles ont en effet disposé du Rwanda sur la plus petite des marges (1-0), au Godswill Akpabio International Stadium, à Uyo, en terre nigériane.



Muselés tout au long de la première période, les hommes d’Éric Chelle ont marqué l’unique but du match peu après la reprise. Ceci, par l’intermédiaire de Tolu Arokodare, entré en jeu à la mi-temps.



Le Nigeria au contact du Bénin



Le nouvel avant-centre de Wolverhampton propulsait sous la barre un ballon qui flirtait avec la ligne de but, terminant de manière spectaculaire une séquence initiée par ses soins, et un une-deux initial avec un partenaire (51e).



Les Verts et Blancs remontent ainsi à la troisième place (10 points) à une seule longueur du Bénin, deuxième, et à six du leader, l’Afrique du Sud, qu’ils défieront mardi à Bloemfontein dans le cadre de la huitième journée.



Le Rwanda chute, lui, à la quatrième place, et devra corriger le tir face au dernier du classement, le Zimbabwe.