Éliminatoires Mondial 2026 : le Nigéria chute devant le Bénin, l’Algérie domine l’Ouganda, Salah sauve l’Égypte

C'est la sensation de cette 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Ce lundi, le Bénin s'est offert le Nigeria (2-1) dans un match délocalisé au Stade Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan en Côte d'Ivoire.



Les « Guépards » virent provisoirement en tête du groupe C des qualifications, avec 4 longueurs d'avance sur le Nigeria (5e, 3 pts) et avant-dernier avec toujours aucune victoire au compteur après 4 journées. Le Mondial commence à s'éloigner dangereusement pour les troupes de Finidi George, qui connaît un début de mandat délicat.



L'Algérie s'est sublimée durant le second acte pour décrocher une victoire précieuse en Ouganda (2-1) ce lundi pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Des buts d'Aouar (46e) et de Benrahma (58e) permettent aux Fennecs (9 pts) de prendre provisoirement 3 points d'avance en tête du groupe G, en reléguant les Cranes (3es, 6 pts) à trois longueurs.



Le déplacement de l’Egypte en Guinée Bissau a été difficile. Les Pharaons ont eu chaud à l'Estádio 24 de Setembro. Menés (1-0) à première mi-temps, les Egyptiens sont parvenus à limiter la casse en décrochant le match nul grâce à Mohamed Salah, qui a égalisé à la 70e minutes (1-1) ce lundi dans le cadre de la 4e journée des qualifications.



L’Egypte (1er, 10 pts) perd ses premiers points dans cette campagne après trois victoires consécutives, mais conserve toujours la première place du groupe A. La Guinée Bissau garde la deuxième place avec 6 pts au compteur.





Résultats 4e journée





Lundi 10 juin 2024



Somalie – Botswana 1-3





Guinée Equatoriale - Malawi 1-0





Guinée Bissau - Egypte 1-1





Bénin - Nigeria 2-1





Ouganda – Algérie 2-1