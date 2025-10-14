Éliminatoires Mondial 2026 : le Sénégal domine la Mauritanie et se qualifie pour la Coupe du monde

L’équipe nationale du Sénégal s’est qualifiée pour la Coupe du monde 2026 après une large victoire ce mardi face à la Mauritanie (4-0) au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.



Le score a été ouvert par Sadio Mané, qui a ensuite inscrit un doublé, confirmant une fois de plus son importance capitale dans le dispositif offensif des « Lions ». Iliman Ndiaye et Habib Diallo ont également trouvé le chemin des filets, complétant ainsi la démonstration des « Lions » face aux Mourabitounes.



Ce succès permet au Sénégal de décrocher son ticket pour le Mondial 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et marque la quatrième participation du pays à la Coupe du monde, dont la troisième consécutive.



Avec cette victoire, les « Lions » terminent leur campagne qualificative du groupe B avec un bilan impressionnant : 7 victoires, 3 matchs nuls, 19 buts inscrits et seulement 3 encaissés.



Au classement final du groupe B :



Sénégal termine premier avec 24 points et se qualifie directement pour le Mondial.



RD Congo, deuxième avec 22 points, jouera les barrages pour tenter sa qualification. Soudan, troisième, et Togo, quatrième. La Mauritanie prend la cinquième place, tandis que le Soudan du Sud ferme la marche à la sixième place.