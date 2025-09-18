Éliminatoires Mondial 2026 : le Sénégal fixé sur ses deux dernières batailles

Les dates des deux dernières rencontres du Sénégal dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 sont désormais fixées. Les « Lions » joueront le 10 octobre 2025 à Djouba contre le Soudan du Sud, avant de recevoir la Mauritanie le 14 octobre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.



Au classement du groupe B, le Sénégal occupe la première place avec 18 points, devant la RD Congo (16 pts). Le Soudan est 3ᵉ avec 12 points, suivi du Togo (4ᵉ). La Mauritanie est cinquième avec 5 points, tandis que le Soudan du Sud ferme la marche.