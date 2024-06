Éliminatoires Mondial 2026 : le Sénégal pour renouer avec la victoire face à la Mauritanie

Dimanche 9 juin

Le Sénégal affronte la Mauritanie ce dimanche 9 juin à Nouakchott, au stade Cheikha Ould Boïdiya (16h00 GMT), pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Un match plein d’enjeux pour les « Lions ».Après avoir perdu deux points contre la RD Congo, le Sénégal a l’obligation de se racheter contre la Mauritanie et cela passe par une victoire. La bande à Kalidou Koulibaly n’a pas droit à l’erreur et devra impérativement gagner pour se mettre en confiance.Si les « Lions » (2es, 5 pts) battent les Mourabitounes (6e, 1 pt), ils récupéreront la première place du groupe B, en attendant la sortie du Soudan (1er, 7 pts) qui se déplace ce mardi 11 juin, chez son voisin du Soudan du Sud (5e, 2 pts).Dans l’autre rencontre du groupe, le Togo (4e, 3 pts) défiera la RD Congo (3e, 4 pts), ce dimanche 9 juin, au stade des Martyrs, à Kinshasa, pour le compte de la 4e journée.Sao Tomé et Principe - Liberia | Oudja, MarocDjibouti - Ethiopie | El Jadida, MarocRD Congo - Togo | Kinshasa, RD CongoMauritanie - Sénégal | Nouakchott, MauritanieNamibie - Tunisie | Johannesburg, Afrique du SudSomalie - Botswana | Maputo, MozambiqueGuinée Equatoriale - Malawi | Malabo, Guinée EquatorialeMadagascar - Mali | Johannesburg, Afrique du SudGuinée Bissau - Egypte | Bissau, Guinée BissauBénin - Nigeria | Abidjan, Côte d'IvoireOuganda - Algérie | Namboole, OugandaGuinée - Mozambique | El Jadida, MarocGhana - Centrafrique | Kumasi, GhanaBurkina Faso - Sierra Leone | Bamako, MaliSoudan du Sud - Soudan | Juba, Soudan du SudMaurice - Eswatini | St. Pierre, MauriceZambie - Tanzanie | Ndola, ZambieKenya - Côte d'Ivoire | Lilongwe, MalawiLesotho - Rwanda | Durban, Afrique du SudCap-Vert - Libye | Praia, Cap-VertAfrique du Sud - Zimbabwe | Bloemfontein, Afrique du SudTchad - Comores | Oujda, MarocAngola - Cameroun | Luanda, AngolaGabon - Gambie | Franceville, GabonSeychelles - Burundi | Berkane, MarocCongo - Maroc | Agadir, Maroc