Éliminatoires Mondial 2026 : le Sénégal renverse la RDC et prend la tête du groupe B

Le Sénégal réussit un exploit à Kinshasa. Menés 2-0, les « Lions » ont renversé la RD Congo au stade des Martyrs ce mardi 9 septembre 2025. Pape Guèye a d’abord réduit l’écart, Nicolas Jackson a égalisé, et Pape Matar Sarr a offert la victoire finale (3-2) lors de la 8ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



Grâce à ce succès, le Sénégal prend la première place du groupe B avec 18 points, devançant la RD Congo, désormais deuxième avec 16 points.



Dans l’autre rencontre du groupe, le Togo s’est imposé 1-0 face au Soudan. Cette victoire propulse les Togolais à la 4ᵉ place, tandis que le Soudan conserve la 3ᵉ position avec 12 points.



La Mauritanie (5ᵉ, 5 pts) affrontera le Soudan du Sud, lanterne rouge, à 19h00 GMT.