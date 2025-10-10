Éliminatoires Mondial 2026 : le Sénégal surclasse le Soudan du Sud et se rapproche de la qualification

Le Sénégal a surclassé le Soudan du Sud (5-0) ce vendredi 10 octobre, lors de la 9ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, se rapproche ainsi d’une nouvelle qualification mondiale.



Les « Lions » ont déroulé grâce à un doublé d’Ismaïla Sarr, tandis que Sadio Mané, Nicolas Jackson et Chérif Ndiaye ont également trouvé le chemin des filets.



Avec ce large succès, le Sénégal conserve la tête du groupe B avec 21 points, à une journée de la fin, et se rapproche d’une quatrième participation à la Coupe du monde, la troisième consécutive.



Les hommes de Pape Thiaw affronteront la Mauritanie, ce mardi 14 octobre, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio (19h00 GMT), pour la dernière journée des éliminatoires.



Dans l’autre match du groupe, la RD Congo s’est imposée face au Togo (1-0), maintenant ainsi ses espoirs de qualification. Les Congolais (2es, 19 pts) joueront leur dernier match contre le Soudan, le même jour à 19h00 GMT.