Éliminatoires Mondial 2026 : le match Sénégal vs Soudan décalé au 5 septembre 2025

En raison de la célébration du Maouloud (Gamou), le match Sénégal vs Soudan, initialement prévu le jeudi 4 septembre 2025, se tiendra finalement le vendredi 5 septembre 2025 à 19h00 au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.



« La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) porte à la connaissance du public que le match Sénégal vs Soudan, comptant pour la septième journée des éliminatoires du Mondial 2026 et initialement prévu le jeudi 04 septembre 2025 se tiendra finalement le vendredi 05 septembre 2025 á 19h00 au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio », peut-on lire dans un communiqué.



Selon la FSF, la CAF et la FIFA ont accepté de réajuster la date du match pour permettre aux fidèles musulmans de célébrer le Maouloud prévu le 04 septembre 2025.



Le 9 septembre, l’équipe de Pape Thiaw se rendra à Kinshasa pour défier la RD Congo.



Ces rencontres s’annoncent déterminantes pour le Sénégal en ce début de septembre.



Au classement du groupe B, la RD Congo domine avec 13 points et une différence de buts de +5. Le Sénégal suit juste derrière avec 12 points (+7), tandis que le Soudan totalise également 12 points (+6). Le Togo occupe la 4ᵉ place avec 4 points, le Soudan du Sud est 5ᵉ avec 3 points, et la Mauritanie ferme la marche avec 2 points.

