Éliminatoires Mondial 2026 : six (6) « Lions » lancent la préparation à Diamniadio
La préparation de l’équipe nationale du Sénégal pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 a débuté ce lundi sur le terrain annexe du stade de Diamniadio.
 
Sous la houlette de Pape Thiaw, six (6) joueurs ont pris part à cette première séance : Pape Matar Sarr, Ismaila Jakobs, Kalidou Koulibaly, Iliman Ndiaye, Habib Diarra et Sadio Mané. Le reste de l’effectif rejoindra progressivement la tanière dans les prochaines heures.
 
Cette reprise a toutefois été perturbée par une forte pluie, contraignant le staff à adapter le programme et à écourter l’entraînement. Une nouvelle séance est programmée ce mardi.
 
Moussa Ndongo

Lundi 1 Septembre 2025 - 23:57


