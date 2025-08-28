Eliminatoires Mondial 2026 : voici la liste des 26 joueurs convoqués

La Fédération sénégalaise de football (FSF) vient de rendre publique la liste des 26 joueurs convoqués pour les éliminatoires du Mondial 2026, marqué par le retour de l'attaquant sénégalais, Sadio Mané et la grande première de la révélation Moustapha Mbow.



Dans cette compétition, le Sénégal affrontera le Soudan et la RD Congo, dans le cadre des 7e et 8e journées des éliminatoires.

Aminata Diouf

