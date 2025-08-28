Eliminatoires Mondial 2026 : voici la liste des 26 joueurs convoqués

Autres articles
-
Eliminatoires Mondiale 2026 : Moustapha Mbow appelé pour la première fois
-
Organisation CAN 2029, 2031, 2033 et 2035 : la CAF ouvre un appel à candidatures ce samedi
-
Le tirage au sort de la Ligue des Champions enflamme l’Europe, Manchester United se fait fracasser après l’humiliation contre une D4
-
Coupe de la ligue : Manchester United sorti par une équipe de D4 après une folle séance de tirs au but
-
Équipe nationale : Pape Thiaw publie la liste des « Lions » ce jeudi via les canaux digitaux de la FSF