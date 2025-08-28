Eliminatoires Mondiale 2026 : Moustapha Mbow appelé pour la première fois

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Pape Thiaw, a publié la liste des 26 Lions retenus pour les 7e et 8e journées des éliminatoires du Mondial 2026. Cette liste est marquée par le retour de Sadio Mané, mais aussi par la première convocation de Moustapha Mbow.
Ce dernier a été formé à l’Académie Darou Salam au Sénégal avant de rejoindre le Stade de Reims en janvier 2019. Il a d’abord évolué avec les U19 Nationaux avant de gravir les échelons jusqu’à sa première titularisation avec les Rémois, en décembre 2021, face à l’Olympique de Marseille.
En janvier 2022, Moustapha Mbow, décrit comme un solide défenseur, est prêté au Nîmes Olympique en Ligue 2 BKT. À l’été 2022, il fait son retour en Champagne-Ardenne, avant d’être de nouveau prêté dans la foulée au Royal Football Club Seraing, en première division belge. Doté d’une bonne lecture de jeu et d’un sens aiguisé du placement, il dispute 25 matchs et inscrit 1 but en Belgique.
