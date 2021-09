Elizabeth Holmes: comment la plus jeune femme milliardaire du monde s'est retrouvée accusée d'escroquerie et de fraude

Un iPod pour la santé



Mme Holmes a grandi dans l'agglomération de Washington dans la famille d'un fonctionnaire fédéral et d'une membre du Congrès américain et, selon sa biographie officielle, elle rêvait depuis son plus jeune âge de "changer le monde".



"Tout ce que je veux vraiment, c'est découvrir quelque chose de nouveau", écrit-elle dans une lettre à son père à l'âge de neuf ans.



Elizabeth Holmes a obtenu son baccalauréat avec mention et est entrée à la prestigieuse université de Stanford, mais a abandonné ses études à 19 ans.



En 2003, elle a fondé une startup appelée Theranos (combinaison des mots "thérapie" et "diagnostic").



Son idée était très ambitieuse : créer un appareil capable d'établir un large éventail de diagnostics à partir d'une simple goutte de sang.



Le fait est que Mme Holmes a déclaré qu'elle avait très peur des vaccinations et des seringues.



Elle s'est donc fixé un objectif : diagnostiquer une maladie à partir d'une goutte de sang prélevée sur un doigt.





Mme Holmes n'a jamais caché qu'elle considérait le fondateur d'Apple, Steve Jobs, comme son idole.



Elle a qualifié le système Edison de Theranos, qu'elle a créé, d'"iPod de la médecine". Et elle a affirmé qu'il serait bientôt dans tous les foyers.



En 2007, elle a invité plusieurs employés de la société de Steve Jobs à travailler chez Theranos, les chargeant de concevoir le dispositif d'analyse du sang.



Holmes avait prévu que l'appareil serait doté d'un écran tactile semblable à celui de l'iPhone et a engagé le célèbre designer industriel de la Silicon Valley Yves Behar pour concevoir le boîtier.





L'entreprise était déjà le sujet de conversation du marché ; Holmes a fait peau neuve.



Elle a commencé à porter les cols roulés noirs que Steve Jobs portait souvent en public et des pantalons noirs moulants.



Lors d'interviews, elle a affirmé que le système de test qu'elle avait mis au point pouvait détecter l'infection par le VIH et diverses formes de cancer à des stades précoces.



En 2013, Holmes a signé des contrats pour installer des dispositifs Edison dans les chaînes de pharmacies et de supermarchés Walgreens et Safeway aux États-Unis.



Et dans les négociations avec leurs propriétaires, elle est allée pour la première fois sérieusement à l'encontre de la vérité, en prétendant que le système de diagnostic était déjà utilisé dans l'armée américaine, alors qu'il y avait simplement été introduit.



Et que ce développement unique permettrait de diagnostiquer des maladies mortelles avant que les médecins ne puissent le faire - preuve dont Holmes ne dispose pas non plus.