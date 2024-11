Elon Musk a rencontré un responsable iranien pour apaiser les tensions avec les Etats-Unis (New York Times)

Elon Musk, allié du président américain élu Donald Trump, a rencontré lundi l'ambassadeur iranien à l'ONU pour "apaiser les tensions" entre Téhéran et les Etats-Unis, a rapporté jeudi le New York Times.



Le quotidien cite deux sources iraniennes anonymes précisant que la rencontre à New York entre le milliardaire et Amir Saeid Iravani avait été "positive" et représentait "une bonne nouvelle".