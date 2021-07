Émeutes à la mort d'Adama Traoré en France: son frère Bagui acquitté aux assises

La cour d'assises du Val-d'Oise a acquitté vendredi Bagui Traoré, au procès des émeutes qui ont suivi la mort de son frère Adama en juillet 2016, et a prononcé jusqu'à 12 ans de réclusion criminelle pour deux hommes.



Cinq personnes étaient jugées depuis le 21 juin à Pontoise pour des tirs d'armes à feu sur les forces de l'ordre à Persan et Beaumont-sur-Oise, au cours de violences urbaines particulièrement intenses les nuits qui ont suivi le décès du jeune homme noir de 24 ans, le 19 juillet 2016, peu après son interpellation par les gendarmes. Outre Bagui Traoré, son ex-compagne, et un homme accusé d'avoir été l'un des tireurs, ont été acquittés.