Emeutes mars 2021 : les gérants de stations-services entre crainte d’un remake et non-respect des promesses de Macky (ITW)

Le Sénégal n’oubliera jamais mars 2021 qui fut une période très sombre. Des affrontements avec les forces de police faisant 14 morts, des pillages et saccages (magasins et stations-services) ont éclaté à la suite de l’arrestation de l’opposant Ousmane Sonko dans une affaire viol présumé et de menace de mort. Une période que Ibrahima Fall, membre du Syndicat des gérants des stations-services n’arrive toujours pas à oublier. Dans une interview accordée à PressAfrik, M. Fall rappelle que ces événements ont causé des pertes estimées à plus 1milliard 100 millions FCFA.



Des stations-services ont des assurances dans certaines sociétés, mais elles ne couvrent pas les dégâts causés par les émeutes. Ce qui cause encore aujourd’hui des difficultés aux gérants des stations pillées, cassées et brûlées. En effet, 2 ans après, leur capacité de commande à diminuer. Pour cause, ils ont perdu énormément de choses qu’ils n’arrivent toujours à tout remplacer, ce qui affecte leur trésorerie.



Afin de les aider à faire face à cette crise, le président de la République leur avait fait des promesses. À cet effet, les gérants des stations ont eu à déposer des documents (constat d’huissiers, des évaluations de ce qui a été pillé ou cassé...), au niveau du ministère du Commerce et celui de l’Energie, mais rien n’est encore fait.



Pour se prémunir de ce genre d’événements, la sécurité a été renforcée au niveau des stations, des caméras de surveillance y ont été installées. Toutefois, M. Fall n’a pas manqué d’attirer l’attention des Sénégalais lambda sur la dangerosité de rentrer dans ces stations de casser ou de mettre le feu. Ces sites qu’ils considèrent comme banal sont dangereux car les gens qui travaillent ont été formés et si jamais le feu s’y déclare, ce sera la catastrophe alerte-t-il.



De ce fait, il appelle les jeunes prendre conscience que les fonds de commerce de ces stations appartiennent à des Sénégalais qui ont eu à investir en collaboration soit avec, des banques ou sur fond propres. Se faisant, il exhorte les jeunes à manifester et montrer leur mécontentement, mais avec civisme en évitant de porter préjudice à ces sociétés.



Très inquiet face de la situation politique du pays qui est très tendue, le gérant craint que les émeutes de mars ne se reproduisent. Il invite l’État à prendre des mesures et que la promesse d’aide qui leur a été faite soit effective. Mais aussi à faire le suivi des évaluations qui ont été déposées au niveau du ministère de la Commerce.