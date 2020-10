Émigration clandestine : la police démantèle la plus grande bande de trafiquants de migrants à Mbour

Une opération planifiée depuis des jours par le Commissariat central de Mbour, a procédé samedi à l’interpellation du nommé Sadibou Niang, trafiquant de migrants réputé, et trois de ses acolytes, rapporte Dakaractu.



Ils ont été interpellés au quartier Zone Sonatel devant le domicile du dénommé Sadibou Niang en train de se préparer pour l’émigration clandestine.



Une perquisition effectuée dans ledit domicile a permis de découvrir des matériels constitués de : -02 moteurs hors bord dont un tout neuf, 01 réservoir d'essence vide, des ustensiles de cuisine , 5 sacs de voyage (1 cornet de chanvre indien découvert dans l’un des sacs), et 03 combinaisons en mer en bâche



Une somme d’un million quatre cent vingt quatre mille huit cent (1.424.800 FCFA) encaissée sur des candidats à l’émigration clandestine a été saisie sur le nommé Sadibou.



Une voiture de marque 308, chargée de convoyer les migrants a été également saisie. De sources sûres, le nommé Sadibou Niang a déjà envoyé une ses pirogues en Espagne et une autre pirogue devait quitter samedi Mbour vers l’Europe.



L’enquête suit son cours.