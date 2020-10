Emigration clandestine: le Gouvernement annonce l'interpellation de 28 convoyeurs présumés et de 5 pirogues

Le Gouvernement du Sénégal a fait le bilan des opérations de sécurisation et de ratissage menées avec des moyens aériens et navals renforcés dans la lutte contre le phénomène de l’émigration clandestine. Il informe, dans un communiqué, que vingt-huit (28) présumés convoyeurs, cinq (5) pirogues ont été interceptés et trois cent quatre-vingt-huit (388) personnes secourues entre le 07 et le 25 octobre 2020.



Le Gouvernement indique que « le 21 octobre, une pirogue a pris feu au large de Dakar, suite à l’explosion du moteur et des fûts de carburant à bord ».



La même source d’informer qu’: « une autre pirogue a été aperçue au large de Soumbédioune. Les deux vedettes qui l’ont interceptée et qui ont tenté de l’amener à quai ont constaté un refus du conducteur de la pirogue, qui dans ses manœuvres a heurté l’une des vedettes, provoquant son chavirement. Les occupants ont été secourus par la marine ».



Face à cette recrudescence de l'émigration clandestine, le Gouvernement assure également que des « opérations de surveillance en mer sont en train d’être menées avec des moyens aériens et navals renforcés ; une coordination est assurée en permanence pour prévenir les risques ».



Des instructions pour mutualiser les efforts ont été données par le président de la République, Macky Sall, dans le cadre de la coordination gouvernementale.



Le chef de l’Etat qui a exprimé sa compassion et sa solidarité aux familles des personnes disparues, « a lancé un appel aux populations à plus de vigilance et à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour préserver la vie des jeunes, tentés par l’émigration clandestine », peut-on lire dans la note.