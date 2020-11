Emigration irrégulière : "Macky doit demander pardon aux jeunes", déclare un député de la diaspora

De phénomène, l’émigration irrégulière est devenue un véritable drame social au Sénégal. Des centaines de jeunes sont en train de périr en mer. Des ONG parlent de plus de 500 alors que d’autres organisations européennes annoncent plus de 400 morts, tous des jeunes. Des activistes ont décrété à travers le web un deuil national et pressent le président de la République. Le député de la diaspora, Mor Kane est dépité par la situation et parle du décès de plus de 140 candidats à l’émigration irrégulier en haute mer, à la date du 21 octobre 2020. L’élu appelle le chef de l’Etat à « demander pardon aux jeunes et à la Nation ».