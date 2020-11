Emigration irrégulière - Néné Fatoumata Tall : "la recrudescence du phénomène n’est pas liée à la politique de jeunesse"

L’émigration irrégulière qui a fait plusieurs centaines de morts chez les jeunes Sénégalais ne trouve pas de coupable. Ou du moins si l’on en croit aux propos du ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall. Elle est catégorique. Elle a expliqué lors de la première séance «Gouvernement face à la presse» qui se tient ce mardi au Building administratif Mamadou Dia qu’il serait très «serait réducteur de lier le phénomène à une mauvaise politique de jeunesse». Selon elle, ce fléau qui existe depuis plusieurs années est plus lié à la crise de la pandémie du Coronavirus.



Néné Fatoumata Tall trouve un bon alibi et tente ainsi d’étayer sa thèse. "D'abord la crise de la pandémie de la Covid 19 a eu un impact très négatif dans la vie socioéconomique de l'ensemble des pays du monde et le Sénégal n'est pas en reste. L’économie de notre pays est en mode confinement depuis le mois de mars. Et le secteur informel qui entre 90 à 97 % de l’économie du pays compte plus de candidats à l'émigration clandestine. Il s'y ajoute maintenant le fameux eldorado qu'on a vendu à la jeunesse africaine. Donc ce qu'il faut retenir est que ce phénomène n'est pas propre au Sénégal. Et je pense que c'est un phénomène mondial et africain. L'autre chose est la pression sociale., a-t-elle argumenté"





