Émigration irrégulière : un passeur déféré au parquet financier après l’interception de 16 candidats

L’Antenne régionale de Kédougou de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a annoncé avoir déféré, le 22 septembre 2025, un individu au Procureur judiciaire financier du Tribunal de Grande Instance de Dakar. Cette action s’inscrit dans le cadre du démantèlement d’un réseau de passeurs.Selon la DNLT, « l’opération a été déclenchée suite à une information signalant la présence de 16 candidats à la migration irrégulière et d’un passeur sur le quai de Missirah ». Le suspect tentait de les faire embarquer de nuit à destination de Betenty.Interrogés, « la plupart des migrants ont déclaré être de nationalité gambienne ». Ils ont expliqué avoir été recrutés en Gambie et avoir payé leur voyage à deux individus identifiés comme les principaux organisateurs. Certains ont aussi révélé que « les organisateurs leur avaient fourni le numéro de téléphone d’un directeur d’école de Betenty, résidant à Missirah, qui devait les accueillir et faciliter la suite du périple ».Dans un premier temps, le mis en cause a nié son implication, affirmant que « son numéro de téléphone avait été utilisé à son insu ». Mais les enquêteurs ont mis au jour des éléments accablants. Des liens familiaux ont été établis : « le fils du suspect et un neveu de sa femme avaient déjà été transportés gratuitement en Europe par les mêmes organisateurs l’année précédente ». L’analyse de son téléphone a également révélé « des messages vocaux sur WhatsApp échangés avec un candidat et son ami, confirmant son rôle actif de recruteur et de passeur ».Confronté aux preuves, le suspect a fini par avouer. Il a reconnu avoir été informé du voyage dès avril et a déclaré « n’avoir perçu aucune somme des candidats, l’argent ayant été remis directement aux organisateurs ». En contrepartie, il aurait obtenu une place dans la pirogue, qu’il a confiée à son neveu.