Emirats arabes unis : Dubaï se remet difficilement de deux ans de pluies en une journée

Autoroutes inondées, écoles fermées et trafic aérien perturbé ont rythmé la journée de mercredi à Dubaï après les pluies torrentielles de mardi.



Malgré le retour du soleil, de longues files se sont formées sur des autoroutes à six voies dont certains tronçons étaient encore submergés, les Emirats arabes unis ayant enregistré mardi 254 millimètres de pluie en une journée, l’équivalent de près de deux ans de précipitations dans ce pays désertique.



« C’est le chaos complet »

Après l’annulation et le détournement de dizaines de vols la veille, les voyageurs ont été invités mercredi à ne pas se rendre à l’aéroport de Dubaï, le plus fréquenté au monde en termes de trafic international, « sauf en cas d’absolue nécessité ». La compagnie aérienne Emirates a suspendu les enregistrements, en raison des difficultés d’accès à l’aéroport, des routes étant toujours bloquées et certains services de métro suspendus.



De longues files d’attente se sont également formées devant les stations de taxis de l’aéroport, tandis que des passagers à l’intérieur attendaient des nouvelles de leur vol. « C’est le chaos complet, aucune information, rien », a fulminé l’un d’eux, tandis qu’une foule amassée devant un guichet d’information sifflait en signe de protestation.



Au moins un mort aux Emirats

Dans l’émirat de Ras el-Khaïmah, au moins une personne est décédée, un homme de 70 ans dont la voiture a été entraînée par les eaux.



Dans une intervention télévisée, le président des Emirats, cheikh Mohammed ben Zayed al-Nahyane, a ordonné aux autorités « d’examiner rapidement l’état des infrastructures à travers le pays et de limiter les dégâts causés ». Il a aussi demandé que les familles dont les logements ont été touchés par les intempéries soient logées dans des endroits sûrs.



Mercredi, certaines habitations étaient toujours privées de courant, tandis que des voitures abandonnées continuaient de flotter dans certains quartiers toujours envahis d’eau. Les autorités ont annoncé la fermeture des écoles toute la semaine, soulignant les difficultés d’un retour à la normale.