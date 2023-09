Emmanuel Macron annonce le retour en France de son ambassadeur au Niger

Après avoir déclaré il y a quelques jours que l’ambassadeur de France au Niger était pris en otage par les militaires qui ont renversé le Président Bazoum, le Président français, Emmanuel Macron a annoncé ce dimanche dans une déclaration que Sylvain Itté va rentrer au pays.



Pour rappel, le Général Tiani et ses hommes ont émis un avis d’expulsion au diplomate français du territoire nigérien depuis plusieurs semaines. Mais L’Elysée avait catégoriquement refusé d’exécuter cet avis sous prétexte qu’il ne reconnaissait pas les nouvelles autorités.



L’espace aérien interdit aux avions français

Les rapports continuent de se dégrader entre les deux pays. Le régime militaire au pouvoir au Niger précise que son espace aérien « est ouvert à tous les vols commerciaux nationaux et internationaux, à l’exception des avions français ou des avions affrétés par la France, dont ceux de la flotte d’Air France », selon un message aux navigants aériens consulté, ce dimanche 24 septembre, et daté de samedi soir, sur le site de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique (Asecna).