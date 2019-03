Emmanuel Macron sera-t-il à Kigali pour commémorer le génocide au Rwanda?

C'est un nouveau signe du réchauffement des relations entre les deux pays. Depuis un peu moins d'un an, les deux dirigeants se sont rencontrés à plusieurs reprises. Emmanuel Macron a soutenu la candidature rwandaise pour la présidence de l'organisation de la Francophonie. Et après deux visites de Paul Kagamé à Paris, le président français est maintenant attendu à Kigali.



Selon le gouvernement rwandais, il a d'ailleurs déjà été invité au cours des derniers mois, mais cette fois, il s'agit d'une proposition encore plus formelle. Les invitations pour les commémorations sont rares.

La dernière date d'il y a cinq ans. En 2014, François Hollande avait reçu l'une des rares invitations nominatives, mais l'embellie diplomatique qui régnait à l'époque n'avait pas duré longtemps et depuis, la France n'a plus d'ambassadeur à Kigali.



Avant cela, en 2010, Nicolas Sarkozy avait effectué une visite officielle au Rwanda, la première d'un chef d'Etat français depuis 1994, mais elle ne s'inscrivait pas dans le cadre des commémorations du génocide.



Emmanuel Macron sera-t-il le premier président français à y assister en avril prochain ? Pour l'instant, l'Elysée n'a pas fait connaître sa réponse.