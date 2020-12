Emploi des jeunes et des femmes: Macky annonce le PAVI avec 74 milliards Fcfa sur la période 2020-2022

Le président de la République, Macky Sall, s’est félicité des réalisations de la DER financées par l’Etat sur le budget initial de 30 milliards de F Cfa : 105.000 jeunes et femmes porteurs de projets divers financés. Il a annoncé dans son discours du nouvel an, que cette performance a valu au Sénégal la confiance des partenaires qui ont décidé d’accompagner le pays dans le cadre du Programme d’appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriale (PAVI) d’un montant de 74 milliards de F Cfa sur la période 2020-22.



« Le PAVI logé à la Der/FJ (Délégation entrepreneuriale rapide des femmes et des jeunes ) permettra, entre autres, de financer plus de 14.000 initiatives entrepreneuriales générées ou consolidées environs 65.000 emplois directs et 89.000 emplois indirects et former plus de 27.000 entrepreneurs », a déclaré le chef de l’Etat.



« 15 centres de formations professionnels et techniques réceptions en 2021»



D’autres mécanismes sont aussi consacrés à l’entrepreneuriat si l’on en croit au chef de l’Etat. Il s’agit de l’auto-emploi et la formation comme le fond national de la Microfinance, le programme formation école entreprise et les centres de formation professionnelle et technique dont 15 seront réceptionnés en 2021 ».