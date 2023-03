Emprisonnement du journaliste sénégalais Pape Ndiaye: Reporters sans frontières parle de "décision disproportionnée" et appelle à sa libération

📢#Sénégal :après 4 jours de garde à vue, le journaliste de @walfadjrisn Pape Ndiaye a été écroué, accusé de 6 charges, notamment "diffusion de fausses nouvelles". RSF déplore une décision disproportionnée vis-à-vis d'une information donnée de bonne foi & appelle à sa libération. pic.twitter.com/qeUHatwl8h — RSF (@RSF_inter) March 8, 2023

Des voix se lèvent au Sénégal et à l'international pour condamner les arrestations de journalistes. L'ONG Reporters sans frontières a publié ce mercredi, sur ses réseaux un message pour condamner l'emprisonnement du journaliste sénégalais Pape Ndiaye, placé sous mandat de dépôt dans la soirée de mardi, après quatre jour de garde à vue au Commissariat central de Dakar.Le journaliste, chroniqueur judiciaire à Walf TV a été arrêt suite à ses révélations sur l'affaire Sweet Beauté. Notamment après avoir déclaré que 19 substituts du Procureur de Dakar avaient demandé à e dernier de classer le dossier sans suite après l'enquête de la Gendarmerie. Et que le chef du parquet a affirmé que c'était le voeu du Président Macky Sall de poursuivre Ousmane Sonko, malgré tout. Pape Ndiaye a été inculpé pour diffusion de fausses nouvelles, provocation d'un attroupement, outrage à magistrat, mise en danger de la vie d'autrui, discours portant un discrédit sur un acte juridictionnel, intimidation et représailles contre un membre de la justice".