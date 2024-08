En Afrique, des jeux vidéo russes utilisés pour répandre un discours anti-occidental

Les jeux vidéo, nouvel outil d'influence de la Russie au Sahel ? Tandis que les relations entre le Kremlin et les capitales sahéliennes se renforcent de jour en jour, le laboratoire de la criminalité numérique de l'Atlantic Council, un groupe de réflexion spécialisé sur les questions de gouvernance, a mené l'enquête sur la diffusion des messages anti-occidentaux dans le monde du jeu vidéo.



Un scénario au lendemain du putsch au Burkina Faso

Au cœur de l'enquête se trouve Hearts of Iron IV, jeu de stratégie dont l'histoire se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Récemment, une nouvelle version intitulée Africa Dawn a été développée et diffusée le 12 juillet 2024. Si le principe du jeu reste le même, le scénario commence en septembre 2022, au lendemain du coup d'État au Burkina Faso.



Le joueur y incarne l'une des capitales de l'Alliance des États du Sahel (AES). Le but ? Combattre le terrorisme en nouant de nouvelles alliances, notamment avec la Russie, au détriment de l'ancien colon français.



S'il est difficile de dire combien de fois le jeu a été téléchargé, les militants pro-russes surfent ici sur ce nouveau marché en pleine expansion du jeu vidéo africain : en 2022, le cabinet d'étude chinois DataSparkle estimait que 200 millions de personnes jouaient aux jeux vidéo sur le continent.



Une opération à peine voilée avec, en première ligne, Grisha Putin. Ce jeune streamer s'est rendu au Burkina Faso en juillet dernier afin de faire la promotion de la version africaine de Hearts of Iron IV auprès des autorités du pays.



Suivi par au moins 20 000 personnes sur les réseaux sociaux, Grisha Putin n'hésite pas à se filmer en tenue militaire russe, parfois depuis les locaux de l'ancien groupe paramilitaire russe Wagner, et à disséminer des narratifs anti-occidentaux dans ses vidéos. Lui, qui déclare également mener des actions humanitaires, s'est également affiché aux côtés de l'ancien patron de Wagner Evguéni Prigojine, mort le 23 juillet 2023.