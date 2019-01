En Direct - disparition de Sala: la police annonce l'arrêt des recherches

Cela fait désormais plus de deux jours que l’avion transportant Emiliano Sala de Nantes à Cardiff a disparu des radars dans la Manche. Les recherches ont bien repris ce jeudi matin avec un dispositif réduit et axé sur les côtes.



16h08: Les mots de Vahid Halilhodzic

L'entraîneur nantais Vahid Halilhodzic a lui aussi pris la parole: "Sa disparition nous fait beaucoup de mal. Plus que jamais on doit rester unis."



15h58: "On est tous ensemble"

"On a encore de l’espoir. On est tous ensemble", a déclaré Valentin Rongier, chaudement applaudi par les supporters nantais à la fin de son message.





15h53

Rongier s'est adressé aux supporters

"On est tous unis et solidaires. On ne fera pas de minute de silence, de minute d’applaudissements, parce qu’on a encore de l’espoir", a déclaré le capitaine nantais Valentin Rongier devant les supporters, avant l'entraînement du FCN. Vive émotion à la Jonelière.



15h49

Emotion à la Jonelière

Tous les joueurs et le centre de formation se sont retrouvés à 15h30 sur la pelouse du centre d'entraînement de la Jonelière pour un moment de recueillement. Waldemar Kita, très ému, a parlé quelques minutes en expliquant qu'il faut rester solidaire et qu'un miracle peut toujours se produire.Vahid Halilhodžzć a lui aussi parlé de cohésion. "Sa disparition nous fait beaucoup de mal", a-t-il déclaré.





15h29: Bedouet: "La vie est mal faite"

Eric Bedouet, qui a bien connu Emiliano Sala a Bordeaux, revient sur la disparition de l'attaquant argentin: "C'est épouvantable! C'est un garçon qui était vraiment bien, il avait une très, très bonne mentalité. Ce qui se passe est malheureux, il fait le plus beau contrat de sa vie (à Cardiff City, Premier League), et... On n'a pas de mot, je pense à sa famille, c'est une horreur, ce n'est pas normal, à 28 ans. Les joueurs ont été très touchés. La réaction de tout le monde du foot prouve c'était une très bonne personne. On était tous contents pour lui, qu'il signe ce contrat. La vie est mal faite..."





14h02 : "Après coup, nous aurions dû insister", confie le directeur général de Cardiff

Ken Choo, directeur général de Cardiff City, regrette de ne pas avoir davantage insisté pour qu'Emiliano Sala privilégie la solution de transport proposée par le club plutôt que celle d'emprunter un vol privé.



"Nous avons proposé à Emiliano de prendre des vols commerciaux en provenance de Paris, mais le joueur nous a dit: 'Ne vous inquiétez pas, j'ai d'autres arrangements, je vous verrai au terrain d'entraînement mardi'. Il a demandé aux responsables de notre club de le chercher à l'aéroport de Cardiff lundi soir après l'atterrissage à 20h45. Après coup, nous aurions dû insister mais nous avions communiqué avec le joueur et nous devions respecter ses souhaits. Je pense que c'est très important, nous ne voulions pas mettre le joueur mal à l'aise sur aucun arrangement."





12h50

La folle rumeur des fusées éclairantes démontée

Depuis plusieurs jours, une folle rumeur s'est emparée des réseaux sociaux selon laquelle des fusées éclairantes auraient été tirées depuis la petite île inhabitée de Burhou, située au large de Guernesey. John Fitzgerald, responsable des recherches aériennes des îles anglo-normandes, assure que de nombreux survols de l'endroit ont déjà été effectués.



"C’est vraiment une réserve de macareux (un type d'oiseaux, ndlr), elle est petite mais vous pouvez y atterrir. L’avion et les hélicoptères de recherche sont passés à plusieurs reprises depuis lundi soir, mais n’ont encore rien vu dans cette zone. Elle ne fait que quelques centaines de mètres de long et a été saturée par des hélicoptères et des aéronefs. Nous sommes actuellement en train de survoler et de chercher dans cette zone. Les fusées éclairantes que j'ai vues (sur une photo publiée sur Twitter) sont probablement des traces d'avions. "





12h45: Galtier: "C'est une tragédie"

Christophe Galtier, entraîneur de Lille, a de nouveau évoqué la disparition d'Emiliano Sala. "Les joueurs en ont beaucoup parlé le matin du match (face à Sète en Coupe de France, mardi, ndlr), rappelle-t-il. C’est une tragédie. Tout le monde doit soutenir tout le monde. Tout le monde doit faire le deuil. Il faut respecter la tristesse de la famille d’Emiliano Sala, de ses proches."





Les recherches toujours en cours mais bientôt arrêtées ?

La police de Guernesey a publié un nouveau message dans lequel elle précise que les recherches se poursuivent sans en donner les résultats. En fonction de ceux-ci, la poursuite ou l'arrêt des recherches sera décidé. "Les recherches sont en cours et une décision de poursuivre sera prise une fois que tous les moyens déployés auront terminé la procédure de recherche de ce matin, indique le communiqué. L'information sera publiée une fois disponible."