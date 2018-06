[En direct] Trump et Kim ont signé un document à l'issue d'un sommet historique

Après de nombreuses tergiversations et plusieurs menaces d’annulation, le sommet inédit entre les Etats-Unis et la Corée du Nord s'est déroulé ce mardi 12 juin à Singapour. Il a débuté à 9h, heure locale, après une poignée de main historique entre Kim Jong-un et Donald Trump. Ce tête-à-tête est le premier de l'histoire entre un dirigeant américain en exercice et un leader nord-coréen, qui ont signé un document commun. RFI vous fait vivre cette rencontre inédite en direct sur rfi.fr. Vous pouvez réagir, commenter et poser vos questions sur notre liveblog.