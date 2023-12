En direct du Tribunal de Dakar: l'audience Sonko - Etat du Sénégal

Le 17 novembre dernier, la Cour suprême de Dakar avait rejeté la décision de réintégrer Ousmane Sonko sur les listes électorales et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de Dakar. Ce mardi matin, c’est un retour à la case départ pour l’opposant. Car la Cour de première instance va reprendre l’affaire et rejuger le différend qui oppose Ousmane Sonko à l’État du Sénégal sur le fond.





Après quelques minutes le tribunal s'est retiré. A noter que les avocats de Ousmane Sonko n'étaient pas encore dans la salle au moment d'appeler le dossier à la barre.



8h 36mn: L'affaire Ousmane Sonko vs Etat du Sénégal est appelé à la barre



8h 30mn : L'entrée du tribunal (juges, greffier, procureur…) dans la salle d’audience.