En direction du Tribunal: Guy Marius Sagna retrace le film de la brutalité policière contre Ousmane Sonko

"Le député dénonce un récul démocratique extrêmement grave"

Le député et membre de FRAPP a donné les détails de leur résistence pour éviter que le leader de Pastef ne soit amener de force au tribunal de Dakar. "Des éléments de la Bip ont voulu le kidnapper et nous nous y sommes opposés physiquement", a-t-il déclaré. Et de poursuivre : "nous avons arraché Ousmane Sonko des mains de la Bip pour le faire entrer dans une voiture. Et dans ce véhicule-là, ils ont essayé de l'extirper, nous l'avons ceinturé pour qu'il ne sorte pas de cette voiture. C'est là où ils ont utilisé des pompes qu'ils ont appliqué sur nos yeux".Guy Marius Sagna, le visage quasi bouffi, les yeux larmoyants de soutenir : "face à la douleur extrême de cette pompe, cela fait plus de 25 minutes que je n'arrive pas à ouvrir mes yeux. Nous n'avions d'autres choix que de le laisser partir".Le député de l’opposition a semblé être dépassé. Guy Marius Sagna a souligné que "cela montre tout simplement que un recul extrêmement grave, le recul extrêmement dangereux, en termes de liberté, de démocratie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui sous le magistère du dictateur Macky Sall"."Nous dénonçons énergiquement ces forfaitures, ces piétinements de la démocratie, des libertés individuels , des droits du candidat du président Ousmane Sonko. Nous dénonçons également toutes ces violations de liberté à l'endroit des militants de Pastef qui aujourd'hui sont plus d'une centaine en prison, à l'endroit du journaliste pape Ndiaye et des autres journalistes qui sont molestés. (..)".Guy Marius Sagna appelle tous les Sénégalais "jeunes, vieux, à se mobiliser. Parce que paradoxalement toutes ces violences exercées sur le président Ousmane Sonko, sur les démocrates, sur les journalistes ne signifient qu'une seule chose, Macky Sall est en train de paniquer. Il n'y a qu'un régime à la panique qui peut agir de cette manière et en total manque de sérénité".