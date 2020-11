En images : le mandat du président américain Donald Trump en 12 dates clés

Le 45e président des États-Unis signe un décret autorisant le lancement de la construction d'un mur entre son pays et le Mexique, l’une des principales promesses de sa campagne pour mieux maîtriser l’immigration illégale en provenance du Mexique et lutter contre le trafic de drogue. La réalisation de cette séparation physique entre les deux pays était devenue le cri de ralliement par excellence des pro-Trump. Les détracteurs de ce projet le jugeaient en revanche irréaliste et qualifiaient la proposition de populiste. Le bilan est des plus mitigés. Donald Trump a été bloqué à plusieurs reprises par le Congrès et les tribunaux pour obtenir des financements et les autorisations nécessaires. Au total, son administration se vante d'avoir construit près de 600 km de mur. Dans les faits, seuls 70 km sont réellement nouveaux, le reste étant principalement du remplacement de barrières mises en place sous Bill Clinton et George W. Bush.



17 mai 2017 : Robert Mueller nommé pour enquêter sur des soupçons de collusion avec la Russie