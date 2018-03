En rogne, les ex agents d'Ama Sénégal menacent de perturber le secteur dans les prochains jours si..

Les ex-agents de la société de nettoiement Ama Sénégal ont crié leur amertume lors de leur marche pacifique qu'ils ont organisée mercredi, à l'issue de laquelle ils ont déposé un mémorandum auprès du ministère de la Gouvernance locale.



Le coordonnateur de la convergence des syndicats de nettoiement, Madany Sy, ​qui a participé à la manifestation a fustigé le mutisme du gouvernement. «Comment le Sénégal peut-il émerger alors qu’on est en train de fouler au pied la législation du travail? Et pour nous, c’est un manque de respect, et ça doit cesser», a-t-il déclaré.



Ces travailleurs demandent à ce que leur indemnité soit payée pour un règlement définitif de «cette situation qui a trop durée»., martèlent-ils.



Selon eux, ils sont restés plus de deux (2) ans à demander d’être payés sans pour autant être pris en considération par le gouvernement.



Toutefois, ils soulignent qu'ils vont «négocier jusqu’à obtenir notre argent. Ils ne vont ni se battre, ni jeter des pierres». Avant de prévenir que : «dans les jours à venir, nous entamerons notre pan d’action».