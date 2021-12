En visite en RDC, la directrice du FMI salue les «réformes en cours» et se veut optimiste

Au sortir de son entretien avec le président congolais, Kristalina Georgieva s’est montrée optimiste concernant les perspectives économiques de la RDC. Alors que la projection de l’économie mondiale se situe à environ 4,9% l’année prochaine, celle de l’Afrique subsaharienne à 3,9%, la RDC, elle, a une croissance projetée à 6,4% pour 2022.



La directrice du FMI explique : « Pourquoi la RDC connaît une situation meilleure que beaucoup d’autres pays africains ? Elle bénéficie de l’embellie des prix des matières premières. Par-dessus tout, il y a la mise en œuvre des réformes que le président et son gouvernement en cours ».



Ces réformes se manifestent également, dit-elle, par une mobilisation accrue des recettes et une amélioration des dépenses publiques. À part les différents décaissements liés au programme conclu en juillet dernier, Kristalina Georgieva a annoncé l’éventualité d’un autre appui à la RDC.



« Nous sommes encore en train de mobiliser 100 milliards de dollars auprès des pays ayant une position plus forte pour appuyer les pays avec plus de besoins. Les discussions sont en cours pour que la RDC figure parmi les pays bénéficiaires ».



Pour soutenir la croissance, la directrice du FMI a insisté auprès des autorités congolaises sur l’assainissement du climat des affaires, l’importance de la numérisation et l’amélioration des infrastructures.