Energie : La SAR va redémarrer ses activités en mai, assure Sophie Gladima

La Société africaine de raffinage (SAR) va redémarrer ses activités au courant du mois de mai prochain après plus de quatre mois d’arrêt, a assuré la ministre en charge du Pétrole et des Energies, Sophie Gladima.



« La Société africaine de raffinage (SAR) va reprendre ses activités à la mi-mai. Il y a déjà les phases test. Les pipelines fonctionnent comme les conduits d’eaux. Quand elles sont à l’arrêt, on ne peut pas venir et reprendre avec force, il faut y aller doucement », a-t-elle expliqué.



Mme Gladima a insisté sur le fait qu’une grande quantité d’hydrocarbures subitement injectée sur les pipelines pouvaient entrainer de dégâts sur les pompes de la SAR. « Du point de vue technique, il y a des temps pour faire les phases test et de savoir si les réglages ont été faits correctement », a-t-elle avancé.



« Une fois que tout ce travail est fait, les activités pourront reprendre en mi-mai. En dehors de ce cela, les gens vont nous accompagner le temps que tout cela soit réglé et que la SAR reprenne sa vitesse de croisière », a souligné Mme Gladima.



Avec la reprise des activités de la SAR, le Sénégal devait pouvoir faire face aux difficultés d’approvisionnent en Kérosène et aux pénuries de carburant.