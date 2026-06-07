Énergie : La production totale d’électricité bondit de 12,4% en mars 2026 selon l'ANSD

La production totale d’électricité s'accroit de 12,4% au mois de mars 2026 par rapport au mois précédent, selon les repères statistiques de l’ANSD publiés le 5 juin 2026. Cette dynamique mensuelle est portée conjointement par la hausse de 27,1% de la production propre de la SENELEC et l’augmentation de 8,3% des achats auprès des autres producteurs sur la même période. En comparaison annuelle, la production globale d'énergie électrique enregistre également une hausse de 13,7% par rapport au mois de mars 2025.







Sur l'ensemble des trois premiers mois de l'année 2026, la tendance moyenne affiche une croissance de 13,9% en rythme annuel. Cette performance trimestrielle s'explique principalement par l’accroissement soutenu des achats d'énergie auprès des producteurs tiers, qui bondissent de 18,5% et parviennent ainsi à compenser la faible progression de la production propre de la SENELEC, restée quasi stable à 0,8% par rapport au premier trimestre de l'année précédente.

