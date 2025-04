Énergie : Ousmane Sonko déploie 100 gestionnaires pour rationaliser les dépenses dans l’administration

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé, ce jeudi 17 avril 2025, la cérémonie d’installation officielle de la première cohorte de gestionnaires d’énergie dans les administrations publiques.



Composée de 100 agents, cette cohorte aura pour mission de lutter contre l’inefficacité énergétique et de réduire considérablement le gaspillage au sein de l’administration. À terme, un réseau de 9 000 gestionnaires sera progressivement déployé dans les différents services de l’État afin de contribuer à une baisse significative de la facture publique d’électricité.



À cette occasion, le chef du gouvernement a exhorté l’administration à faire preuve de rigueur dans la gestion des ressources, en particulier en matière énergétique.



« Charité bien ordonnée commence par soi-même. C’est pourquoi je lance un appel à l’ensemble des agents de l’administration : la rationalisation des dépenses est au cœur de notre action. Il y a trop de gaspillage dans l’administration. J’ai été haut fonctionnaire, je sais de quoi je parle », a-t-il déclaré.



Ousmane Sonko a également insisté sur l’adoption de nouveaux réflexes pour une meilleure utilisation de l’énergie. « Ce sont de simples gestes du quotidien qui peuvent nous faire économiser des milliards de francs CFA, à réinvestir dans des secteurs prioritaires comme la santé, l’éducation et les infrastructures. Les mauvaises habitudes doivent être corrigées. Il faudrait qu’au sein de chaque structure, il y ait un gestionnaire d’énergie ».



Ces nouveaux gestionnaires, désormais considérés comme les « soldats de l’énergie », auront pour rôle de veiller à une consommation rationnelle et efficace de l’électricité au sein des services publics.