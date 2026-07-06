Énergie : « l’électrification rurale se fera quoi qu’il en coûte », martèle le ministre Abdou Rahman Diouf

Le ministre de l’Énergie et du Pétrole, le docteur Abdou Rahman Diouf, s'engage fermement à raccorder les populations rurales à l'électricité. Invité ce matin sur les ondes de RFM Matin, le ministre a tenu à rassurer les usagers. « Je ne prendrai pas le risque d'attendre la fin d'épisodes judiciaires pour m'attaquer à la problématique de l'électrification rurale», a-t-il déclaré.



Le programme de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (Aser) est paralysé depuis plusieurs mois par une affaire présumée de détournement de 36 milliards de francs CFA. Ce scandale a poussé la banque Santander à suspendre ses financements, alors que les justices sénégalaise et espagnole enquêtent. Le ministre, qui prévoit de visiter la structure cette semaine, refuse que ce dossier bloque l'accès à l'énergie pour des milliers de villages.



Pour rattraper le retard accumulé, l'État se dit prêt à contourner l'Aser si la situation l'exige. Le docteur Abdou Rahman Diouf a affirmé que si les blocages persistent, il ira « chercher d’autres moyens alternatifs pour que l’électrification rurale soit prise en charge immédiatement par l’état sénégalais ». Pour Abdourahman Diouf, ce chantier reste « une priorité absolue » qui ne peut plus attendre.