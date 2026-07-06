Énergie : « l’électrification rurale se fera quoi qu’il en coûte », martèle le ministre Abdou Rahman Diouf

Le ministre de l’Énergie et du Pétrole, le docteur Abdou Rahman Diouf, s'engage fermement à raccorder les populations rurales à l'électricité. Invité ce matin sur les ondes de RFM Matin, le ministre a tenu à rassurer les usagers. « Je ne prendrai pas le risque d'attendre la fin d'épisodes judiciaires pour m'attaquer à la problématique de l'électrification rurale», a-t-il déclaré.
Le programme de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (Aser) est paralysé depuis plusieurs mois par une affaire présumée de détournement de 36 milliards de francs CFA. Ce scandale a poussé la banque Santander à suspendre ses financements, alors que les justices sénégalaise et espagnole enquêtent. Le ministre, qui prévoit de visiter la structure cette semaine, refuse que ce dossier bloque l'accès à l'énergie pour des milliers de villages.
Pour rattraper le retard accumulé, l'État se dit prêt à contourner l'Aser si la situation l'exige. Le docteur Abdou Rahman Diouf a affirmé que si les blocages persistent, il ira « chercher d’autres moyens alternatifs pour que l’électrification rurale soit prise en charge immédiatement par l’état sénégalais ». Pour Abdourahman Diouf, ce chantier reste « une priorité absolue » qui ne peut plus attendre.
Le programme de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (Aser) est paralysé depuis plusieurs mois par une affaire présumée de détournement de 36 milliards de francs CFA. Ce scandale a poussé la banque Santander à suspendre ses financements, alors que les justices sénégalaise et espagnole enquêtent. Le ministre, qui prévoit de visiter la structure cette semaine, refuse que ce dossier bloque l'accès à l'énergie pour des milliers de villages.
Pour rattraper le retard accumulé, l'État se dit prêt à contourner l'Aser si la situation l'exige. Le docteur Abdou Rahman Diouf a affirmé que si les blocages persistent, il ira « chercher d’autres moyens alternatifs pour que l’électrification rurale soit prise en charge immédiatement par l’état sénégalais ». Pour Abdourahman Diouf, ce chantier reste « une priorité absolue » qui ne peut plus attendre.
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