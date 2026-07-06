Pastef : Khoureychi Thiam dénonce son exclusion « unilatérale » des groupes numériques du Moncap

Au sein du parti PASTEF, l’éjection de certains responsables des plateformes numériques de discussion suscite de vifs débats. Ce lundi, Khoureychi Thiam, Directeur général du Fonds d'Appui à l'Investissement des Sénégalais de l'Extérieur (Faise), a publiquement dénoncé son retrait sans aucune explication des groupes WhatsApp du Mouvement national des cadres patriotes (Moncap). Dans une tribune, il pointe directement du doigt une responsable du parti : « J’ai récemment constaté que j’avais été retiré de plusieurs groupes WhatsApp du Moncap par Mme Khady Diène Gaye, sans le moindre appel, sans la moindre explication et sans même un simple message de courtoisie ».



Le directeur du Faise s'interroge sur les motivations réelles derrière cette sanction numérique. Il soupçonne ce retrait d'être lié à sa participation, le week-end dernier, à une cérémonie officielle organisée par Fatou Kiné Diakhaté, ministre Directrice de cabinet adjointe du Président de la République et également membre du directoire du Moncap. Assumant totalement sa présence, Khoureychi Thiam rappelle que l'engagement militant doit servir le peuple avant toute autre considération. Avant cet incident, ses ambitions politiques nationales avaient déjà provoqué des tensions internes, sa candidature déclarée pour le poste de maire de la ville de Dakar ayant fait couler beaucoup d'encre au sein de la formation politique.



Affirmant avoir consenti de nombreux sacrifices et toujours respecté les orientations du parti, le responsable exprime une profonde déception face à ce qu'il qualifie de manque de respect envers les militants. En guise de conclusion, Khoureychi Thiam rappelle les valeurs fondamentales qui devraient régir sa formation politique. Pour lui, un grand parti se construit impérativement par l’écoute, le dialogue, la transparence et le respect mutuel, mais « jamais par une dictature, l’exclusion ou des décisions unilatérales ».