Modernisation de Médina Baye : « un programme de 150 milliards de francs CFA est nécessaire », réclame Baye Ibrahima Ciss

Le coordonnateur du comité de gestion des grands travaux de modernisation de Médina Baye, Baye Ibrahima Ciss, demande un vaste programme de réhabilitation pour cette cité religieuse de Kaolack. Lors d'une conférence de presse, il a défendu un projet d'infrastructures estimé à 150 milliards de francs CFA. Le responsable estime que « Médina Baye fait partie de la commune de Kaolack et, à ce titre, tout comme les autres quartiers, il doit être pris en compte dans les programmes de réhabilitation, de reconstruction et d’aménagements des voiries et autres infrastructures ».



Cette intervention s'inscrit dans le cadre du lancement du mouvement « Kaolack changé rek ». Cette nouvelle initiative cherche à mobiliser les forces vives locales pour « œuvrer pour rendre à Kaolack sa dignité et sa crédibilité ». Le coordonnateur regrette le déclin de la ville, qui comptait autrefois près de 80 entreprises et s'imposait comme le poumon économique et financier du Sénégal.



Nommé à la tête des grands travaux par le khalife général en 2023, Baye Ibrahima Ciss veut accélérer la transformation de la cité. L'objectif est clair : installer des équipements modernes à la hauteur de l'influence internationale de la Faydatou Tidjania. Il affirme avoir « commencé à travailler pour aider Médina Baye à devenir la capitale religieuse de la Faydatou Tidjania, ce qu’elle devait être depuis très longtemps ».