Dialogue mondial sur l’IA : le Sénégal plaide pour une intelligence artificielle inclusive et adaptée aux pays en développement

Le Sénégal a co-présidé, ce lundi 6 juillet à Genève, une session du Dialogue mondial sur l’intelligence artificielle consacrée aux opportunités et aux enjeux de l’IA, ainsi qu’à la réduction des fractures numériques. Le Sénégal était représenté par le ministre des Télécommunications et du Numérique, Samba Diouf.



Placée sous le thème « AI Opportunities and Implications: Bridging AI Divides: ::Capacity-building, Access and Digital Foundations », cette rencontre a réuni des ministres, des représentants d’organisations internationales, des experts et des partenaires autour des défis liés au développement d’une intelligence artificielle plus inclusive.



Selon le ministère des Télécommunications et du Numérique, les échanges ont souligné l’importance de renforcer les infrastructures numériques, de développer les compétences, d’investir dans la recherche, les données et l’innovation locale, tout en consolidant les mécanismes de coopération internationale afin de réduire les inégalités d’accès aux technologies de l’intelligence artificielle.



À cette occasion, le ministre Samba Diouf a rappelé que les pays en développement doivent être pleinement associés à la conception, à la gouvernance et au déploiement des technologies d’intelligence artificielle, afin qu’elles répondent aux réalités, aux langues et aux priorités de leurs populations.



Le ministre a également présenté les ambitions du New Deal Technologique, qui érige le développement des compétences numériques, l’intelligence artificielle, les infrastructures numériques et l’innovation en axes stratégiques de la transformation numérique du Sénégal.



À travers cette participation, le Sénégal réaffirme son engagement en faveur d’une intelligence artificielle éthique, inclusive et accessible à tous, au service du développement durable et du renforcement de la souveraineté numérique.