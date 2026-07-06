Dr Abdourahmane Diouf: « nous sommes membres fondateurs du nouveau parti présidentiel »

Le ministre de l’Énergie et du Pétrole, le docteur Abdourahmane Diouf, confirme qu'il fait partie des membres fondateurs du nouveau parti présidentiel en cours de création. À la suite d'une Assemblée générale extraordinaire organisée à Rufisque avec les représentants des 46 départements, sa formation politique, Awale, a choisi de renoncer à son identité propre. « Nous ne sommes pas dans des logiques de fusion-acquisition. Il n'y a pas un parti nouveau du président Diomaye qui va absorber Awale ou les autres partis. On ne parle de rien. Chacun renonce à l'identité organique de son parti et on organise un parti. Et ça, on le fait sur la base de la dignité des uns et des autres », a précisé le ministre.



Le Dr Abdou Rahman Diouf explique cette décision par le besoin de dépasser les limites structurelles de la coalition DiamayePrésident, qui ne peut accepter l'adhésion des individualités mais uniquement celle des partis et mouvements légalement constitués. Pour lui, l'alternative réside dans la construction d'un grand parti de majorité présidentielle. « Cela demande un certain nombre de sacrifices. Cela demande d'oublier les égaux et c'est ce que nous avons fait au niveau de Awale. Nous sommes un parti qui existe depuis bientôt 5 ans. Nous sommes partout sur l'ensemble du territoire national. Nous avons fait un travail magnifique exceptionnel mais nous avons pensé que quand la République a des égaux et quand l'intérêt général se présente, nous devons faire un certain nombre de sacrifices »,a affirmé Abdourahmane Diouf



Face à cette nouvelle dynamique, le ministre lance un appel à l'unité aux autres forces de la mouvance présidentielle. Il déclare : « Nous appelons tous les autres mouvements, tous les autres partis qui veulent travailler avec le président Diomaye Faye de s'inscrire dans cette logique qu'on est un parti où on sera tous membres fondateurs pour le développement du Sénégal. » De leur côté, des analystes politiques estiment que la création de ce futur parti représente une menace pour l'opposition classique et pour PASTEF, en raison d'une baisse de leadership, de l'absence de mobilisation et du ralliement de plusieurs maires à la cause présidentielle.