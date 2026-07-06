Nouveau Parti : « AND GOR JOTNA » de Me Moussa Diop salue « une dynamique de clarification » et s’aligne derrière Bassirou Diomaye Faye

Le Bureau Exécutif National (BEN) du parti AND GOR JOTNA de Me.Moussa Diop apporte son soutien officiel au projet politique du président de la République. Dans un communiqué de presse publié ce lundi 6 juillet 2026, les responsables de cette formation alliée félicitent chaleureusement Bassirou Diomaye Faye pour son initiative de créer un nouveau parti politique. Membre de la Coalition Diomaye Président (CDP), le parti affirme que « cette démarche s'inscrit dans la dynamique de clarification et de structuration de l'espace politique national ».



La direction d'AND GOR JOTNA se dit entièrement disponible pour accompagner le chef de l'État dans cette transition. Elle « réaffirme son soutien total à cette initiative » et s'engage à travailler aux côtés de la présidence et des autres alliés. Pour ce parti de la mouvance, l'urgence est de consolider les institutions et de concrétiser le projet de transformation systémique du Sénégal.



Afin de réussir cette structuration, le bureau exécutif sonne la mobilisation générale dans ses rangs. Il « invite l'ensemble de ses militants et sympathisants à rester mobilisés et unis autour de cette nouvelle étape ». Les leaders du parti concluent en rappelant que ce jalon politique majeur représente un « gage de stabilité et de continuité pour notre pays ».