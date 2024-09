Energie : la Gambie doit 10 milliards de francs CFA à la Senelec

Depuis la chute de Yaya Diamé, la Gambie et le Sénégal ont des relations presque fusionnelles. Banjul coopère avec Dakar dans des secteurs-clés comme l’énergie. La société d’électricité gambienne « Gambia National Water and Electric Company (NAWEC) » achète de l’électricité à la Société nationale d'électricité du Sénégal (SENELEC) par achats mensuels à hauteur de « 50 mégawatts ».



Selon les explications du ministre gambien de l’Énergie, Nani Juwara, le contrat entre les deux sociétés est du « take and pay ». C’est-à-dire que le paiement n’est requis que pour l’énergie consommée, avec une période de crédit de 30 jours.



« L’essentiel des achats mensuels est de 50 mégawatts. Le montant payé et le solde restant dû dépendent de l’énergie reçue. Cependant, à l'heure où nous parlons, nous n'avons pas encore payé les factures de mai, juin et juillet 2024. Ce qui fait en tout 10 milliards de francs CFA. C’est à cause de la situation actuelle de la trésorerie de la NAWEC », a révélé le ministre lors d’une session du parlement gambien.



Il a, par ailleurs, indiqué que le gouvernement gambien travaillait à réduire la dépendance du pays en énergie fossile. Pour cela, des actions sont en cours pour la concrétisation d’un projet de centrale solaire de 150 MW.