Engagement civique, citoyenneté et prévention des conflits : 30 femmes et jeunes du Sahel formés au cours annuel du Gorée Institute

Aujourd’hui, le débat sur la participation active des femmes et des jeunes à la prévention des conflits, à la consolidation de la paix et à la prise de décision ne porte plus sur la question de savoir si elle est nécessaire. Il porte sur la meilleure façon de doter ces acteurs des connaissances, compétences et techniques nécessaires pour jouer un rôle de premier plan dans la planification, le suivi et l'intervention aux niveaux communautaire, national et régional. En effet, malgré l'importance de l’appropriation et de l’inclusion des femmes et des jeunes dans les interventions modernes de consolidation de la paix et de prévention des conflits, leurs rôles et leurs voix en tant que moteurs clés du changement en matière de consolidation de la paix et de prévention des conflits restent sous-estimés. Or, pour que la consolidation de la paix soit efficace, elle doit être inclusive et prendre en compte la voix et les contributions des femmes et des jeunes qui représentent plus de la moitié de la population de la sous-région et qui subissent également le poids de la violence politique.



C’est fort de ce constat que l’Institut Gorée renforce la capacité des groupes civiques à jouer un rôle de premier plan dans la consolidation de la paix, la prévention des conflits et la prise de décision politique dans les pays ciblés du Sahel. Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme « Power of Dialogue » (Le Pouvoir du Dialogue), le Centre pour la Démocratie, le Développement et la Culture en Afrique organise un atelier de formation régional ciblant des groupes civiques spécifiques (femmes et jeunes), travaillant dans le domaine de la consolidation de la paix et de la prévention des conflits dans les pays ciblés de la région du Sahel.



Une trentaine de jeunes, hommes et femmes, issus des pays du Sahel et membres d’organisations qui cultivent l’esprit du civisme et de la citoyenneté prendront part au cours annuel de l’Institut Gorée sur « Espace civique et citoyenneté : leadership des jeunes et prévention des conflits en Afrique de l’Ouest ».



Constatant que les femmes et les jeunes sont généralement sous-utilisés par les gouvernements et les institutions gouvernementales dans la région du Sahel, en dépit de leur apport essentiel à la paix durable et à la stabilité politique, l’Institut panafricain déroule, du 14 au 16 juillet 2021, cette activité qui s’inscrit dans le cadre de l'objectif global du programme “Le Pouvoir du Dialogue” et qui vise à contribuer à un espace démocratique pacifique et un processus de prise de décision politique inclusif, réactif et représentatif à tous les niveaux.



En effet, force est de noter que malgré l'importance accrue accordée par la communauté internationale à l'implication active des femmes et des jeunes dans la consolidation de la paix, la prévention des conflits et la prise de décision politique, leurs rôles et contributions dans les pays ciblés sont le plus souvent ignorés. Et les failles, les défis et les barrières culturelles font partie des facteurs critiques qui empêchent l'implication active des femmes en particulier dans la consolidation de la paix, la prévention des conflits et la prise de décision. C'est pourquoi la formation des femmes et des jeunes à la lutte contre les formes courantes d'ignorance du genre dans la consolidation de la paix est une option fiable pour une mise en œuvre réussie du programme POD, car étant en droite ligne avec le résultat 2 du programme POD : « Leadership des Jeunes dans la Consolidation de la Paix et la Prévention des Conflits ».



A travers cet atelier de formation régional, le Gorée Institute va doter des groupes cibles qui viendront du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Sénégal des connaissances, compétences et techniques nécessaires pour planifier et prendre des décisions en matière de consolidation de la paix et de prévention des conflits. L’Institut Gorée va approfondir la compréhension des participants sur les facteurs qui sous-tendent les conflits et du type de mesures de consolidation de la paix et de prévention des conflits nécessaires pour résoudre les conflits ou la violence à motivation politique aux niveaux communautaire, national et régional. Par ailleurs, Gorin va doter les groupes cibles des compétences nécessaires à l'identification des principaux indicateurs de conflit et de paix, en mettant également l'accent sur la catégorisation des indicateurs en fonction du contexte national.



Gorée Institute va fournir aux participants un cadre de réponse en tenant compte de l'éventail des instruments de paix et de sécurité, des acteurs en mesure d'agir, des synergies qui peuvent être créées entre les acteurs et les instruments, et enfin, de la faisabilité des réponses dans l'environnement spécifique du conflit, en examinant les liens structurels, de gouvernance et de développement à court et à long terme avec le conflit.