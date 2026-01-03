Enlèvement de Maduro : l’Union africaine exprime sa vive préoccupation et appelle au respect du droit international

L’Union africaine a exprimé ce samedi sa « vive préoccupation » face aux récents développements en République bolivarienne du Venezuela, y compris les informations faisant état de l’enlèvement du Président Nicolás Maduro, ainsi que d’attaques militaires contre des institutions vénézuéliennes.



Dans un communiqué publié ce 3 janvier, l’Union africaine réaffirme son « attachement indéfectible aux principes fondamentaux du droit international », notamment le respect de la « souveraineté des États, de leur intégrité territoriale et du droit des peuples à l’autodétermination », tels qu’énoncés dans la Charte des Nations Unies.



L’UA souligne l’importance du « dialogue, du règlement pacifique des différends et du respect des cadres constitutionnels et institutionnels, dans un esprit de bon voisinage, de coopération et de coexistence pacifique entre les nations ».



L’Union africaine insiste sur le fait que les « défis internes complexes auxquels fait face le Venezuela » ne peuvent être traités de manière durable que par un « dialogue politique inclusif entre les Vénézuéliens eux-mêmes ».



L’organisation continentale exprime sa solidarité avec le peuple vénézuélien et réitère son engagement en faveur de la promotion de la paix, de la stabilité et du respect mutuel entre les nations et les régions.



L’Union africaine appelle l’ensemble des parties concernées à faire preuve de retenue, de responsabilité et de respect du droit international afin de prévenir toute escalade et de préserver la paix et la stabilité régionales.