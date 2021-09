Enquête sur des abus sexuels en Rdc: 21 agents de l'Oms mis en cause, le Dg s'excuse et parle de "jour sombre"

Le chef de l’Organisation mondiale de la Santé (Oms) a présenté ses excuses aux survivantes d’exploitation et d’abus sexuels commis par des employés de l’agence onusienne dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, en République démocratique du Congo (Rdc), dans le cadre de la riposte à Ebola entre 2018 et 2020.



Lors d’une conférence de presse à Genève hier à l’occasion de la publication du rapport d’une commission d’enquête indépendante, le Directeur général de l’Oms, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a promis de punir les coupables.



Les conclusions du rapport dénoncent des « défaillances structurelles » et des « négligences individuelles ». Des dizaines de femmes se sont vu proposer du travail en échange de rapports sexuels ou ont été victimes de viol. La commission a identifié 83 auteurs présumés, dont 21 étaient des employés de l’Oms.



Le chef de l’Oms avait nommé en octobre dernier cette commission d’enquête, co-présidée par l’ancienne ministre des Affaires étrangères du Niger, Aïchatou Mindaoudou, et l’activiste congolaise Julienne Lusenge. Outre les deux co-présidentes, la commission est composée de cinq autres experts.



« La première chose que je tiens à dire aux victimes et aux survivantes c’est que je suis désolé. Je suis désolé, désolé de ce qui vous a été imposé par des personnes qui étaient employées par l’Oms pour vous servir et vous protéger », a déclaré mardi Dr Tedros, promettant des « conséquences sévères » aux responsables.



« Ce qui vous est arrivé ne devrait jamais arriver à personne. C'est inexcusable. C'est ma priorité absolue de m'assurer que les auteurs ne sont pas excusés, mais qu'ils sont tenus de rendre des comptes. En tant que Directeur général, j'assume la responsabilité ultime du comportement des personnes que nous employons et de toute défaillance de nos systèmes qui a permis ce comportement », a-t-il ajouté.



Il a affirmé qu’il assumerait « personnellement la responsabilité d'apporter les changements nécessaires pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir ». « La commission a fait un travail remarquable pour faire entendre la voix des victimes et des survivantes. Mais l'enquête n'est pas terminée et nécessitera des travaux supplémentaires », a-t-il précisé.



« C'est un jour sombre pour l'Oms. Mais en mettant en lumière les échecs des individus et de l'Organisation, nous espérons que les victimes sentent que leurs voix ont été entendues », a-t-il conclu.